Inter Milan, Condò parla così del derby: il piano gara di Allegri e una squadra che sa leggere le partite

Inter Milan, rossoneri implacabili nei big match. Allegri e un meccanismo che annulla i nerazzurri di Chivu. Le parole di Condò

Sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha sviscerato la dinamica della recente vittoria del Milan per 1-0 contro l’Inter, delineando una chiara “regola” che definisce la stagione rossonera. Il giornalista sottolinea che se il Milan lascia punti per strada contro le squadre minori, è, al contrario, assolutamente implacabile negli scontri diretti. Questo successo contro i nerazzurri si aggiunge alle vittorie su Roma e Napoli, dimostrando una spiccata attitudine alle partite di cartello.

Inter Milan: Gli episodi e i protagonisti decisivi

L’Inter, viceversa, domina le squadre di fascia inferiore, ma nel “suo” campionato di vertice incassa il terzo k.o. su tre, dopo Juve e Napoli. Il match di ieri ha seguito il prevedibile copione di un’Inter ambiziosa contro un Milan più umile e pragmatico. Condò evidenzia il ruolo cruciale degli episodi, come i legni colpiti da Acerbi e Lautaro e, soprattutto, il rigore parato dal portentoso Maignan a Calhanoglu (la sua seconda prodezza decisiva dopo quella contro Dybala). La chiave di volta per i rossoneri, secondo l’analisi, risiede nel “meccanismo” costruito da Allegri: un collettivo che, dal portiere ritrovato a difensori accesi, dai tempi sospesi di Modric al lavoro di Saelemaekers e alla puntualità di Pulisic, mostra una sensibilità collettiva capace di interpretare i momenti decisivi del match.

La vittoria porta il Milan al secondo posto, agganciato al Napoli, mentre la quarta sconfitta per l’Inter le costa l’aggancio del sempre più convincente Bologna.