Inter Milan, Hernanes giudica così la prestazione dei rossoneri. E su Allegri dice che...

Inter Milan, Hernanes analizza così il derby vinto dai rossoneri. Dalla prestazione alle scelte di Allegri: le sue parole

Hernanes, ex calciatore e oggi opinionista, ha commentato la vittoria del Milan nel derby di Milano, focalizzando la sua analisi sulla figura di Massimiliano Allegri. L’osservazione di Hernanes sulla partita è iniziata notando che, pur avendo il Milan sofferto la pressione iniziale dell’Inter, “poi al primo lampo di Rabiot erano già lì dentro l’area”. Questo ha innescato una riflessione spontanea nell’opinionista: “Allegri ha capito tutto”.

Per spiegare la sua tesi, Hernanes ha utilizzato un esempio economico: guadagnare 10.000 euro affittando dieci appartamenti a 1.000 euro ciascuno richiede molta più fatica che guadagnare la stessa cifra affittando un unico appartamento in posizione strategica a 10.000 euro. Il risultato finale è lo stesso, ma il metodo di Allegri è, per Hernanes, quello meno dispendioso e più efficace, specialmente in Italia.

Inter Milan, Hernanes elogia il pragmatismo dei rossoneri

Hernanes ha continuato la sua analisi lodando il pragmatismo di Allegri, definendo il suo calcio “veramente pragmatico”. Il tecnico sa “come fare” per vincere in Italia. Un esempio di questa lungimiranza è stato l’intervento di Allegri dopo la sconfitta con la Cremonese, quando “è andato a chiamare il giocatore giusto (Rabiot, ndr) che aveva dato una marcia in più alla squadra”.

Secondo Hernanes, Allegri possiede una rara sensibilità nella lettura delle partite, che gli permette di capire quale giocatore deve mettere in campo per cambiare l’inerzia di una gara. Questa sua capacità si abbina a un meticoloso lavoro in fase difensiva: “In fase difensiva lavora tanto, vede i particolari, i dettagli”. Pur preferendo che la sua squadra giochi bene tecnicamente, Allegri ha imparato che, soprattutto in Italia, “per vincere bisogna difendere bene”.