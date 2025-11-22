Inter Milan, Giaccherini parla così in vista del derby. E sulla coppia Pulisic Leao dice che...

Connect with us

4 secondi ago

Giaccherini

Inter Milan, Giaccherini analizza il derby di campionato. Il focus sulla coppia inedita formata da Pulisic e Leao

In vista del Derby, che vedrà la prima partenza in campionato dal primo minuto della coppia Pulisic-Leao, l’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha analizzato a DAZN le potenzialità di questo schieramento offensivo per il Milan. Giaccherini ha definito la loro intesa come la nascita della “PuLao”, evidenziando come i venti minuti giocati insieme contro il Parma abbiano già mostrato spunti molto interessanti e di alta qualità. Secondo lui, questa coppia potrebbe rappresentare il “prossimo vestito” tattico dei rossoneri, introducendo un elemento di imprevedibilità.

Giaccherini delinea un possibile Milan-tipo in cui Leao mantiene la sua posizione preferita sulla fascia sinistra, continuando a “fare il Leao”. Pulisic, invece, avrebbe un ruolo più dinamico, con molta libertà di svariare su tutto il fronte offensivo. L’allenatore ha anche notato che, nell’ultima uscita, è stato Leao a fare maggiormente da riferimento, agendo quasi da “falso nueve”, con Pulisic a supporto dietro di lui.

Inter Milan, Giaccherini e l’opinione sulla coppia Pulisic Leao

Secondo l’analisi, l’impiego congiunto di Pulisic Leao come doppi attaccanti non sarà solo un cambio di uomini, ma una vera e propria modifica strutturale che inciderà sul centrocampo. Giocando con questi due elementi davanti, il Milan tenderà a svuotare l’area d’attacco, rendendo la manovra priva di punti di riferimento fissi per gli avversari.

Questa zona liberata dovrà essere prontamente riempita con gli inserimenti dei centrocampisti, in particolare Rabiot e Fofana, che dovranno alternarsi in queste offensive. Entrambi possono agire anche da “finto centravanti”, sfruttando la loro rapidità, qualità nello stretto e capacità di gioco di prima intenzione. Giaccherini conclude affermando che difficilmente l’allenatore Allegri modificherà il modulo e che la coppia Pulisic Leao è destinata a partire titolare nel Derby.

