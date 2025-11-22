Maignan al penultimo derby? Futuro in bilico ma massima professionalità. E il Milan guarda già al futuro. Ultime

Maignan, quello di domani sera, salvo incroci in altre competizioni, potrebbe essere il penultimo derby in maglia Milan

Secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera, il Derby di Milano di domani sera è anche un audizione per i numeri uno in campo e una caccia ai loro successori. Sia Yann Sommer che Mike Maignan sono infatti in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e potrebbero lasciare la Serie A a fine stagione.

Caccia ai nuovi numeri uno e paletti finanziari

La ricerca dei sostituti è complicata dal bisogno di trovare portieri “a basso costo” ma pronti per una maglia pesante. I nomi sul taccuino di Inter e Milan spesso si incrociano:

I Candidati: Caprile (Cagliari), Suzuki (Parma), Atubolu (Friburgo), Meslier (Leeds).

(Cagliari), (Parma), (Friburgo), (Leeds). L’Ipotesi Esterna: Si aggiunge Dibu Martinez, accostato all’Inter dall’Inghilterra.

Sommer altalenante e Maignan “Magic”

Lo stato di forma dei due portieri è differente.

Yann Sommer: È stato altalenante , con errori importanti (vs Juventus) e interventi decisivi (vs Roma). Il dato è negativo : lo svizzero ha un saldo negativo tra parate potenziali e tiri ricevuti rispetto ai colleghi ( Svilar, Milinkovic-Savic, Maignan ). Manca ancora la versione “Yamal stopper” della scorsa Champions.

È stato , con errori importanti (vs Juventus) e interventi decisivi (vs Roma). Il : lo svizzero ha un tra parate potenziali e tiri ricevuti rispetto ai colleghi ( ). Manca ancora la versione della scorsa Champions. Mike Maignan: Forte di un sentimento di fiducia (Allegri lo ha convinto a rifiutare il Chelsea), Mike è tornato ad essere Magic (es. rigore parato a Dybala). Il contratto è in scadenza, con la possibilità di firmare un pre-contratto dal nuovo anno.

I precedenti del CorSera

Nonostante la condizione contrattuale tesa, il Derby è cruciale per la corsa Scudetto. Per il CorSera, l’Inter parte avanti nel pronostico. Va però ricordato che, nella scorsa stagione, il Milan ha ottenuto cinque risultati utili consecutivi contro l’Inter, inclusa la vittoria in Supercoppa Italiana. I nerazzurri non vincono contro i cugini dall’aprile 2024.

