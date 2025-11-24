Inter Milan, Il CT Rino Gattuso era in tribuna durante il derby e valuta il giovane rossonero in ottica Nazionale

Il Commissario Tecnico Rino Gattuso era presente la scorsa sera allo Stadio San Siro per assistere alla partita tra Inter Milan. Come riportato da Nicolò Schira, la sua presenza ha destato curiosità, ma l’obiettivo principale del CT era chiaro: monitorare da vicino la crescita del giovane terzino sinistro del Milan, Davide Bartesaghi.

Inter Milan: Il potenziale azzurro sul campo del derby

Bartesaghi ha giocato la sua prima stracittadina da titolare, e l’interesse di Gattuso segnala che il giovane rossonero è concretamente sotto la lente di ingrandimento per una potenziale chiamata nella Nazionale Italiana. L’esordio nel contesto di alta pressione di un Inter Milan è stato un banco di prova fondamentale per Bartesaghi. Il CT ha potuto valutarne la tenuta, la disciplina tattica e la personalità, aspetti cruciali per un futuro in maglia azzurra. La partita, vinta 1-0 dal Milan, ha dunque offerto a Gattuso un’ottima opportunità per osservare il giovane in una delle sfide più importanti del campionato. Questo monitoraggio conferma l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile rossonero e accresce l’attesa per le future decisioni del CT.