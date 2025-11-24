Inter Milan, Ganz ne è certo: i rossoneri possono vincere lo scudetto. Ma c’è un solo problema: ecco quale

Inter Milan, Ganz parla così dei rossoneri dopo la vittoria nel derby. Allegri può vincere lo scudetto, ma c’è un solo problema…

Maurizio Ganz, doppio ex di Milan e Inter, ha commentato a Radio Anch’io Sport la vittoria rossonera nel derby, evidenziando la netta differenza di filosofia in campo: l’Inter ha tentato di imporre il proprio gioco, mentre il Milan ha atteso per ripartire. Ganz ha riconosciuto che Maignan è stato il portiere più determinante, sottolineando il trend che vede il Milan come “bestia nera” dell’Inter, con quattro vittorie e due pareggi negli ultimi sei scontri diretti.

Inter Milan: Il vantaggio di non giocare le Coppe e l’evoluzione dei 9

Riguardo allo Scudetto, Ganz crede che il Milan sia tra i favoriti. Il suo unico problema sono le partite con le cosiddette “piccole”, dove la squadra perde troppi punti e deve “mettere qualcosa in più” contro le squadre chiuse. Un fattore cruciale a favore dei rossoneri è non giocare le coppe europee. Ganz ha poi riflettuto sull’evoluzione del ruolo degli attaccanti, notando come nel derby anche il Milan abbia schierato due “non di ruolo” come Pulisic e Leao. Oggi il numero 9 non deve solo segnare, ma rincorrere, contrastare la costruzione avversaria e rubare palla; un cambiamento che ne giustifica il minor numero di gol, data la quantità di “missioni da sviluppare”. Nonostante ciò, Ganz conclude che lo Scudetto si vince con una difesa forte, come dimostra la Roma capolista.