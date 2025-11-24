Inter Milan, Calvarese commenta così la direzione di Sozza. E sul rigore per i nerazzurri dice...

Inter Milan, Calvarese parla così della direzione di Sozza nel derby. E sul tanto discusso rigore di Calhanoglu, l’arbitro spiega questo

Simone Sozza ha diretto il suo secondo derby di Milano tra Inter Milan, conclusosi con la vittoria 1-0 del Milan. Gianpaolo Calvarese, nel suo commento su Tuttosport, ha analizzato la prestazione del fischietto lombardo, notando in generale una conduzione positiva, sebbene con “solo qualche piccola imprecisione”.

Inter Milan: La soglia disciplinare elevata e il rigore corretto

L’arbitro di Seregno ha scelto fin dall’inizio di adottare un’elevata soglia tecnica e disciplinare, come dimostrato dal basso numero totale di sedici falli fischiati, ben al di sotto della media. Calvarese ha evidenziato che Sozza ha mantenuto lo stesso metro di giudizio quando ha scelto di non estrarre il cartellino giallo per un contatto di Lautaro Martinez su Gabbia, e analogamente per l’intervento di Pavlovic su Thuram (pur ritenendo corretta l’ammonizione per Leao). Il momento più cruciale è arrivato nel secondo tempo con l’assegnazione del calcio di rigore, corretto dopo la revisione On Field Review (OFR) grazie al richiamo del VAR. Il pestone di Pavlovic ai danni di Thuram, in seguito al cross, era infatti netto, e altrettanto corretta è stata l’ammonizione per il difensore serbo. L’unico cartellino giallo per i nerazzurri è stato per Calhanoglu, reo di aver protestato per un angolo non concesso che, secondo Calvarese, sembrava esserci.