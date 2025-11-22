Connect with us

Inter Milan, parla Ganz. Le sue parole sull'attacco rossonero e quello nerazzurro

Plusvalenze fittizie, il dubbio di Vaciago: «Perché la Juventus sì e il Napoli no?». Le sue parole su Tuttosport

Inter Milan, le aspettative di Cosmi in vista del derby di campionato. Ecco le parole dell'allenatore

Modric Milan, Shevchenko esalta il centrocampista croato in vista di Inter Milan: le dichiarazioni dell'ucraino

Ganz a SportWeek: «Insultato anche dagli amici quando sono passato dall'Inter al Milan. Ammiro Modric e Barella. Su Gimenez e Nkunku...»

Inter Milan, parla Ganz. Le sue parole sull’attacco rossonero e quello nerazzurro

Inter Milan, Ganz ha analizzato il derby in programma domenica sera a San Siro: le sue dichiarazioni

Maurizio Ganzl’iconico doppio ex di Inter e Milan, noto per il suo controverso passaggio in rossonero, ha rilasciato una toccante intervista a SportWeek in vista della stracittadina di domenica, svelando i retroscena della sua carriera. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Quelli Dell’Inter Segnano, Quelli Del Milan Fanno Fatica…

Ganz dispensa consigli agli attaccanti rossoneri in difficoltà (Gimenez e Nkunku):

«Gimenez e NkunkuSi sbloccheranno. Conosco bene quel mestiere. Basta un gol in deviazione, il tiro di un centrocampista che ti sbatte addosso, la metti dentro e poi riprendi».

Inter E Milan A Centrocampo Hanno Tanta Qualità.

Un plauso finale per due elementi chiave della mediana:

«Bravissimi tutti. Faccio solo due nomi: Barella e ModricMeravigliosi».

LE DICHIARAZIONI DI GANZ

image 58

