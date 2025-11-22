Inter Milan, parla Ganz. Le sue parole sull’attacco rossonero e quello nerazzurro

Inter Milan, Ganz ha analizzato il derby in programma domenica sera a San Siro: le sue dichiarazioni

Maurizio Ganz, l’iconico doppio ex di Inter e Milan, noto per il suo controverso passaggio in rossonero, ha rilasciato una toccante intervista a SportWeek in vista della stracittadina di domenica, svelando i retroscena della sua carriera. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Quelli Dell’Inter Segnano, Quelli Del Milan Fanno Fatica…

Ganz dispensa consigli agli attaccanti rossoneri in difficoltà (Gimenez e Nkunku):

«Gimenez e Nkunku? Si sbloccheranno. Conosco bene quel mestiere. Basta un gol in deviazione, il tiro di un centrocampista che ti sbatte addosso, la metti dentro e poi riprendi».

Inter E Milan A Centrocampo Hanno Tanta Qualità.

Un plauso finale per due elementi chiave della mediana:

«Bravissimi tutti. Faccio solo due nomi: Barella e Modric. Meravigliosi».

LE DICHIARAZIONI DI GANZ

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.