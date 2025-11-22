Ganz a SportWeek: «Insultato anche dagli amici quando sono passato dall'Inter al Milan. Ammiro Modric e Barella. Su Gimenez e Nkunku...»

Ganz, doppio ex di Inter e Milan, ha analizzato il derby in programma domenica sera a San Siro: le sue dichiarazioni

Maurizio Ganz, l’iconico doppio ex di Inter e Milan, noto per il suo controverso passaggio in rossonero, ha rilasciato una toccante intervista a SportWeek in vista della stracittadina di domenica, svelando i retroscena della sua carriera.

Lei Passò Dall’Inter Al Milan. Perché?

Ganz chiarisce che l’addio fu imposto dalla sua società:

«È stata la società a mandarmi via. Nell’Inter c’erano Ronaldo, Zamorano, Recoba più Moriero e Djorkaeff. Io sarei rimasto, non è stato possibile. Mi volevano il Milan e il Lecce. Sono andato al Milan ed è scoppiato un casino. I tifosi mi consideravano un traditore».

Nel Suo Libro Ricorda: “Mi Hanno Insultato Anche Gli Amici Veri”.

L’attaccante ricorda il lato più doloroso del suo trasferimento:

«Sì, purtroppo. Amici, non tifosi, gente con cui fino alla sera prima andavo fuori a cena. Persone che credevo vicine e che invece mi hanno pesantemente offeso, solo per aver cambiato maglia. Giorni molto tristi. Mi chiamavano al telefono, mi insultavano e riattaccavano. Nonostante questo, non ho mai pensato “chi me l’ha fatto fare?”. In nerazzurro avevo un sogno e quel sogno mi era stato rubato. Il Milan mi ha dato l’opportunità di tornare a inseguirlo. Io ho solo accettato».

Poi Arriva Il Derby Di Coppa Italia E…

Arriva la sua rivincita, dopo soli 23 giorni dal passaggio in rossonero:

«Dopo 23 giorni, una delle serate più difficili della mia vita. Gioco titolare, vinciamo 5-0 e faccio gol, il secondo. Savicevic semina il panico, io metto dentro di piatto, in diagonale. I tifosi del Milan si mettono a cantare: risegna semper lü».

Dopo La Sosta, Riecco Il Nuovo Derby. Inter Prima, Milan Secondo. Dove E Come Lo Vivrà?

Ganz conferma la sua partecipazione emotiva alla sfida:

«In tv o a San Siro, abito lì vicino. E sarà, come sempre, emozionante. Io lo vivo come quando giocavo, intensamente. E seguirò con ansia e attenzione i miei colleghi attaccanti».

Preferenze?

Il centravanti non si sbilancia sui favoriti:

«No. Interesse e ammirazione per Lautaro e Leao. Fanno la differenza e divertono».

Quelli Dell’Inter Segnano, Quelli Del Milan Fanno Fatica…

Ganz dispensa consigli agli attaccanti rossoneri in difficoltà (Gimenez e Nkunku):

«Gimenez e Nkunku? Si sbloccheranno. Conosco bene quel mestiere. Basta un gol in deviazione, il tiro di un centrocampista che ti sbatte addosso, la metti dentro e poi riprendi».

Inter E Milan A Centrocampo Hanno Tanta Qualità.

Un plauso finale per due elementi chiave della mediana:

«Bravissimi tutti. Faccio solo due nomi: Barella e Modric. Meravigliosi».

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.