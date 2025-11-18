Connect with us

News

Inter Milan, Chivu perde il titolarissimo in vista della stracittadina: pronto il piano B. La situazione

News

Allegri ricarica il centrocampo: Rabiot torna disponibile per l'Inter. Il francese pronto per un ruolo da protagonista nel derby

News

Infortunio Santiago Gimenez, Allegri ha una speranza chiara: messaggio al messicano, questo il piano in vista del derby

Calciomercato News

Mercato Milan, parte la missione Lewandowski: Tare ha 6 mesi di tempo per convincere il polacco. I rossoneri hanno un piano strategico preciso

News

Leao carico verso il derby: il portoghese sogna una notte da ricordare a San Siro di fronte ai figli

News

Inter Milan, Chivu perde il titolarissimo in vista della stracittadina: pronto il piano B. La situazione

Milan news 24

Published

6 minuti ago

on

By

Chivu

Inter Milan, Denzel Dumfries va verso il forfait in vista del derby di domenica sera a San Siro: pronto Carlos Augusto

Denzel Dumfries, in grande forma, rischia di saltare il Derby a causa di un problema alla caviglia rimediato con l’Olanda. Nonostante le prime rassicurazioni, le preoccupazioni aumentano e l’esterno potrebbe essere costretto a dare forfait per la supersfida di domenica.

In caso di assenza, il tecnico Cristian Chivu ha pronta una soluzione a sorpresa: non Luis Henrique, ma Carlos Augusto. Il brasiliano, solitamente a sinistra, è stato testato a destra in allenamento, mostrando grande adattabilità.

Carlos Augusto è considerato un “jolly” prezioso per la sua capacità di spingere e garantire copertura difensiva contro l’arsenale offensivo del Milan (Leão, Pulisic). La sua versatilità sarà fondamentale per l’Inter in una gara di alta intensità, in attesa del verdetto finale dello staff medico su Dumfries.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.