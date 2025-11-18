Inter Milan, Chivu perde il titolarissimo in vista della stracittadina: pronto il piano B. La situazione

Inter Milan, Denzel Dumfries va verso il forfait in vista del derby di domenica sera a San Siro: pronto Carlos Augusto

Denzel Dumfries, in grande forma, rischia di saltare il Derby a causa di un problema alla caviglia rimediato con l’Olanda. Nonostante le prime rassicurazioni, le preoccupazioni aumentano e l’esterno potrebbe essere costretto a dare forfait per la supersfida di domenica.

In caso di assenza, il tecnico Cristian Chivu ha pronta una soluzione a sorpresa: non Luis Henrique, ma Carlos Augusto. Il brasiliano, solitamente a sinistra, è stato testato a destra in allenamento, mostrando grande adattabilità.

Carlos Augusto è considerato un “jolly” prezioso per la sua capacità di spingere e garantire copertura difensiva contro l’arsenale offensivo del Milan (Leão, Pulisic). La sua versatilità sarà fondamentale per l’Inter in una gara di alta intensità, in attesa del verdetto finale dello staff medico su Dumfries.