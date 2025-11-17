Inter Milan, Altobelli ironico: «Il derby? Di solito il più forte perde». E su Lautaro Martinez dice che...

Connect with us

Inter Milan, Alessandro Altobelli dice la sua sul derby di campionato. L’ex giocatore nerazzurro svela così il suo pronostico: ecco quale

Intercettato da Sky Sport, Alessandro Altobelli, ex giocatore nerazzurro, ha parlato così del derby di campionato tra Inter e Milan. L’ex centravanti ha spiegato che, di solito, la stracittadina milanese la vince il più debole, ma spera comunque che ne esca vincitore il migliore, ovvero la squadra di Chivu. Ecco, di seguito, le sue parole.

«L’Inter per me è una squadra che può dire la sua, però il derby è una partita strana, particolare. Di solito il più forte perde, perché il più debole ci mette passione. Mi auguro che vinca il migliore, quindi l’Inter».

Inter Milan, Altobelli incorona così Lautaro Martinez

Infine, Altobelli ha concluso parlando di Lautaro Martinez, capitano e attaccante dell’Inter, ormai in procinto di raggiungerlo nella classifica marcatori all-time della squadra nerazzurra: «Qualche anno fa gli ho detto che era l’unico che mi poteva prendere, se fosse rimasto all’Inter. Ora gli mancheranno 40-50 gol, per lui non sono nulla».

