Inter Milan, Albertini non ha dubbi: «Vorrei vedere così i rossoneri». E sullo Scudetto invece dice che...

Inter Milan, Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha parlato così della squadra di Allegri in vista del derby contro i nerazzurri di Chivu

Intervistato a margine della presentazione del Galà del Calcio AIC, Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha parlato così del derby di campionato con l’Inter, del momento della squadra di Allegri, ma anche di Luka Modric e Rafael Leao. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul derby di campionato contro l’Inter: «Mi aspetto un bel derby. Spero che sarà una bella partita. Non c’è un favorito, tutte e due le squadre sono partite bene. Personalmente pensavo che l’Inter potesse avere qualche contraccolpo in più dopo un anno molto faticoso come quello dell’anno scorso. Invece è partita bene con un nuovo allenatore che sta facendo bene. Il Milan ha trovato un equilibro che vorrei vedere anche nel derby che per me non è mai una partita come le altre. Se il Milan può giocarsela per lo Scudetto? Può lottare per lo scudetto, anzi lo deve fare. Il Milan è obbligato a pensare sempre in grande».

Inter Milan, Albertini incorona Modric: «Questa cosa è importante per lui»

Su Luka Modric: «E’ limitativo parlare solo della sua passione. Modric ha grande qualità, sta dettando i tempi alla squadra. Giocando una sola volta alla settimana è importante per Modric perché può recuperare. E’ un vero piacere poterlo vedere in campo nel nostro campionato ogni domenica».

Su Rafael Leao: «Mi sta piacendo molto, la continuità doveva essere il suo obiettivo perché le sue doti le conosciamo tutti. Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest’anno lo sta facendo, mi sta sorprendendo positivamente».