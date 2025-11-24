Inter Milan, Di Canio esalta Maignan dopo il derby. Ma sulla possibilità che i rossoneri vincano lo scudetto...

Inter Milan, Di Canio parla così del derby e della prestazione di Maignan. Ma sui rossoneri candidati allo scudetto dice questo…

Nel post-partita di Inter Milan, conclusosi con la vittoria dei rossoneri, Paolo Di Canio, dagli studi di Sky, ha analizzato il match, concentrandosi in particolare sulla prestazione di Mike Maignan. Di Canio ha voluto sottolineare non solo la parata sul rigore di Calhanoglu, ma soprattutto la successiva reattività del portiere francese.

Inter Milan: Compattezza e equilibrio da potenziale vetta

Secondo l’ex attaccante, Maignan ha mostrato un tempo di reazione “incredibile”, rialzandosi immediatamente dopo la parata per spingere la palla in calcio d’angolo e scongiurare qualsiasi tap-in. Di Canio ha poi spostato il focus sulla corsa Scudetto, sostenendo che al momento nessuna squadra sta dominando il campionato, e che “tutte quelle davanti se la possono giocare”. Per quanto riguarda il Milan, la vittoria nel derby e le prestazioni recenti offrono segnali incoraggianti. Il fatto di giocare una sola volta alla settimana concede ai rossoneri un vantaggio in termini di preparazione fisica e mentale. Di Canio ha concluso lodando la squadra per essere “compatta, ha equilibrio e sa che deve giocare come ha fatto nel derby,” indicando che questo mix di qualità rende il Milan un serio contendente per il titolo.