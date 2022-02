Inter Milan: il derby vinto visto da un’altra prospettiva – VIDEO

Un’altra prospettiva. A poco più da una settimana dal derby vinto contro l’Inter, il Milan riprone il video della vittoria visto da un’altra prospettiva.

🎥 The #InterMilan derby-win as experienced in the dugout

Well, that’s a different point of view! 👀#SempreMilan pic.twitter.com/ABkj4oL0aP

— AC Milan (@acmilan) February 16, 2022