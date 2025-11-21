Inter Milan, per Orlando non ci sarà alcun pareggio. L’analisi e il pronostico dell’ex calciatore

Inter Milan, per Orlando i rossoneri non possono sbagliare dopo il passo falso di Parma. Sui nerazzurri di Chivu invece…

L’attesa per la stracittadina si fa spasmodica e il commento di Massimo Orlando ha evidenziato l’importanza cruciale dell’incontro per le ambizioni e l’equilibrio del Milan. L’ex calciatore si aspetta una sfida spettacolare: “Bellissima partita”. Storicamente, il Milan ha sempre dimostrato di saper affrontare i match di cartello con l’approccio mentale corretto.

“Il Milan contro le big ha sempre dimostrato di essere in grande condizione, le sa affrontare con la testa giusta,” ha affermato Orlando. Tuttavia, il recente passato solleva qualche preoccupazione, in particolare la prestazione contro il Parma: “A Parma mi ha fatto paura invece, ma credo che Allegri abbia avuto il tempo di lavorare” per correggere gli errori e preparare al meglio la squadra in vista del derby.

Inter Milan, Orlando parla del nodo Bartesaghi e il peso di una potenziale sconfitta

Riguardo alla formazione, Orlando ha espresso un’ipotesi: “Credo giochi Bartesaghi“. La possibilità di un rientro in campo di un elemento chiave come Rabiot, invece, potrebbe rendere il match più bilanciato: “Se rientra Rabiot sarà più equilibrata”.

Il punto più pressante, secondo Orlando, riguarda la posta in gioco e le conseguenze psicologiche di un risultato negativo. La squadra di Allegri non può permettersi una sconfitta in un momento così delicato della stagione. “Il Milan non può permettersi di perdere, la botta sarebbe troppo forte, al di là della distanza in classifica”. Un insuccesso nel Derby avrebbe infatti un impatto devastante sull’autostima e sul morale della squadra, influenzando in negativo il percorso futuro in campionato.

