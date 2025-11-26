Connect with us

News

Inter Milan è un derby da record su Dazn. La stracittadina vinta dai rossoneri diventa la più vista di sempre: il dato

Milanello News

MN24 - Conferenza stampa Allegri: cambia l'orario in vista della Lazio. Quando parla il tecnico

Calciomercato News

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Fabio Silva? Il talento portoghese apre ai rossoneri, ma c'è la concorrenza delle big italiane per gennaio

Calciomercato News

Santiago Gimenez Milan, addio possibile a gennaio: le smentite non cancellano i dubbi ma... Ultimissime

News

Maignan Milan, la cura Filippi funziona: rigori parati, carisma ritrovato e quel segreto in allenamento

News

Inter Milan è un derby da record su Dazn. La stracittadina vinta dai rossoneri diventa la più vista di sempre: il dato

Milan news 24

Published

19 secondi ago

on

By

Inter Milan

Inter Milan diventa il derby più visto di sempre. La stracittadina vinta dai rossoneri di Allegri raggiunge un record su Dazn

L’ultimo derby della Madonnina non è stato solo un evento sportivo di altissimo livello, ma un vero e proprio fenomeno mediatico che ha infranto ogni record. La sfida tra Inter e Milan, oltre ad aver generato l’incasso più alto di sempre per una partita di Serie A, è diventata anche la più vista in assoluto sulla piattaforma di streaming DAZN, il principale broadcaster del campionato.

Nella 12ª giornata di Serie A, DAZN ha registrato un totale impressionante di oltre 6,5 milioni di spettatori, con il derby a farla da padrone. Questi numeri sottolineano l’enorme interesse e la passione che circonda la massima serie italiana.

Inter Milan, Superato il Precedente Primato Storico

Il match, conclusosi con l’1-0 della squadra di Massimiliano Allegri (in realtà un refuso dell’articolo originale, probabilmente riferito a un gol di Massimiliano Allegri in un contesto storico diverso o un errore di attribuzione, ndr) su un Milan guidato da Christian Chivu, ha incollato allo schermo ben 2.136.298 spettatori. Questo dato ha permesso di superare il precedente record di circa diecimila unità, stabilito dal derby del 5 febbraio 2023, vinto dall’Inter grazie al gol di Lautaro Martinez.

Il derby di domenica sera si è attestato come la gara a pagamento più vista di questo campionato. L’unico match che ha fatto registrare numeri superiori è stato Roma-Milan, ma solo perché in quell’occasione la visione era stata estesa anche ai non abbonati, in chiaro. Ottimi riscontri anche per altri big match, come Fiorentina-Juventus, che ha superato quota 1,5 milioni di spettatori. Al polo opposto, la gara meno seguita del turno è stata Udinese-Bologna, con poco meno di 110.000 telespettatori. L’onda mediatica del derby continua dunque a trainare le visualizzazioni del campionato.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.