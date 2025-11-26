Inter Milan è un derby da record su Dazn. La stracittadina vinta dai rossoneri diventa la più vista di sempre: il dato

Inter Milan diventa il derby più visto di sempre. La stracittadina vinta dai rossoneri di Allegri raggiunge un record su Dazn

L’ultimo derby della Madonnina non è stato solo un evento sportivo di altissimo livello, ma un vero e proprio fenomeno mediatico che ha infranto ogni record. La sfida tra Inter e Milan, oltre ad aver generato l’incasso più alto di sempre per una partita di Serie A, è diventata anche la più vista in assoluto sulla piattaforma di streaming DAZN, il principale broadcaster del campionato.

Nella 12ª giornata di Serie A, DAZN ha registrato un totale impressionante di oltre 6,5 milioni di spettatori, con il derby a farla da padrone. Questi numeri sottolineano l’enorme interesse e la passione che circonda la massima serie italiana.

Inter Milan, Superato il Precedente Primato Storico

Il match, conclusosi con l’1-0 della squadra di Massimiliano Allegri (in realtà un refuso dell’articolo originale, probabilmente riferito a un gol di Massimiliano Allegri in un contesto storico diverso o un errore di attribuzione, ndr) su un Milan guidato da Christian Chivu, ha incollato allo schermo ben 2.136.298 spettatori. Questo dato ha permesso di superare il precedente record di circa diecimila unità, stabilito dal derby del 5 febbraio 2023, vinto dall’Inter grazie al gol di Lautaro Martinez.

Il derby di domenica sera si è attestato come la gara a pagamento più vista di questo campionato. L’unico match che ha fatto registrare numeri superiori è stato Roma-Milan, ma solo perché in quell’occasione la visione era stata estesa anche ai non abbonati, in chiaro. Ottimi riscontri anche per altri big match, come Fiorentina-Juventus, che ha superato quota 1,5 milioni di spettatori. Al polo opposto, la gara meno seguita del turno è stata Udinese-Bologna, con poco meno di 110.000 telespettatori. L’onda mediatica del derby continua dunque a trainare le visualizzazioni del campionato.