Inter Milan, il derby e una coreografia che ricorda... la finale di Champions League persa dai nerazzurri: ecco perché

Inter Milan, un dettaglio presente nella coreografia nel derby sembra riprendere la finale di Champions League dei nerazzurri

La Curva Sud del Milan, in occasione del recente derby Inter Milan, ha messo in scena una protesta creativa per aggirare un divieto imposto dalla Procura di Milano. Dopo che le autorità avevano vietato l’ingresso a San Siro dello striscione “Sodalizio Rossonero“, i tifosi organizzati hanno trovato un modo originale per esprimere il loro messaggio prima del fischio d’inizio.

Inter Milan: Il “5-0” nascosto nella coreografia improvvisata

Per bypassare la decisione, la Curva Sud ha sfruttato l’oscurità dello stadio, costruendo la scritta “SODALIZIO” lungo tutto il secondo anello blu utilizzando le torce accese dei propri telefoni cellulari. Al di là del messaggio di unità, la coreografia ha assunto un significato di chiara provocazione nei confronti degli acerrimi rivali. La scritta luminosa, osservata con attenzione, è stata interpretata come un riferimento ironico alla recente sconfitta in finale di Champions League dei nerazzurri. Il “SO” iniziale del termine “SODALIZIO” ricreato con le luci, infatti, assomiglia in modo eloquente alla cifra “5-0”, il risultato con cui l’Inter ha perso la finale contro il Paris Saint-Germain pochi mesi fa. Un gesto che ha unito il senso di appartenenza rossonero alla satira sportiva.