Inter-Milan, Derby anche di mercato: Soumarè obiettivo comune, il centrocampista del Lille seguito dal Milan ora attende anche l’Inter.

DERBY ANCHE SUL MERCATO- Il mediano del Lille è da tempo obiettivo di mercato per Maldini e Massara, il club francese però non ha mai aperto al prestito e ha rifiutato anche un’offerta del Newcastle da 35 milioni di euro. Come riporta Tuttosport, il suo contratto scadrà nel 2022 e quindi, se non rinnoverà sarà destinato a cambiare squadra la prossima estate, mentre l’Inter si inserisce.