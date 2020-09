Ecco la strategia del Milan per strappare Soumaré al Lille

Boubakary Soumaré stuzzica la fantasia del Milan, sempre qualora non dovesse andare in porto l’operazione Bakayoko

Boubakary Soumaré stuzzica la fantasia del Milan, sempre qualora non dovesse andare in porto l’operazione Bakayoko. Il centrocampista del Lille possiede tutti i parametri imposti da Gazidis: giovane età, potenziale per il futuro, costo tutto sommato accessibile. Il club francese ha fatto inizialmente una richiesta di 35 milioni di euro, ma è chiaro che è solo il prezzo di partenza e ci sono i margini per trattare. L’obiettivo dei rossoneri e ottenere un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni per la fine della prossima stagione.