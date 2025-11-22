Inter Milan, le aspettative di Cosmi in vista del derby di campionato. Ecco le parole dell’allenatore

Inter Milan, Serse Cosmi e un derby potenzialmente spettacolare. L’allenatore parla così della sfida ad alta quota tra i rossoneri e i nerazzurri. Le sue parole

L’ex allenatore Serse Cosmi ha condiviso con Tuttosport le sue aspettative per la stracittadina milanese, definendola un evento potenzialmente incredibile nel panorama attuale del calcio italiano. Pur riconoscendo che la qualità delle sfide e dei campioni è “lontana anni luce” dai fasti dei primi anni 2000, Cosmi ritiene che l’incontro abbia tutti i presupposti per trasformarsi in uno spettacolo avvincente, data la congiuntura storica del nostro campionato.

A settembre, dopo una serie di risultati insoddisfacenti, Cosmi aveva etichettato l’Inter come una squadra “malata dallo scorso anno”. Tuttavia, questa descrizione non si adatta più ai nerazzurri di oggi. L’affermazione originaria era dettata dal momento, in particolare dalle sconfitte subite contro Udinese e dalla partita gettata al vento con la Juventus. Queste situazioni richiamavano i “vecchi fantasmi” della stagione precedente, in cui l’Inter aveva perso punti in modo “scellerato”.

Inter Milan: Chivu, l’Architetto della Rinascita Nerazzurra

Attualmente, l’Inter è considerata da Cosmi “più vicina alla guarigione”, grazie soprattutto al lavoro svolto dal tecnico Chivu, elogiato come “bravissimo”. Cosmi sottolinea come Chivu si sia “appropriato” della squadra in pochi mesi. Il merito di Inzaghi, che è stato eccellente fino ad aprile, è stato oscurato dal trauma di aver perso tre obiettivi concreti, un fatto “scioccante” difficile da metabolizzare. Al contrario, Chivu si è dimostrato un allenatore equilibrato in campo, evitando stravolgimenti immediati, e un comunicatore eccezionale, qualità che hanno portato la squadra alla sua attuale condizione positiva.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

