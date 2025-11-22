Inter Milan, le tre chiavi del derby milanese: Rabiot l’uomo che torna, la difesa alla prova del fuoco contro l’attacco Inter e l’esordio inedito del tandem Leao Pulisic

Inter Milan, sono tre le chiavi del derby milanese in programma domani sera a San Siro: l’approfondimento

Mentre le ore scorrono, l’attesa per il Derby della Madonnina di domani sera si intensifica. Questa sfida non è solo la più sentita dell’anno, ma è carica di elementi che ne aumentano la posta in gioco: la classifica (Inter avanti di due punti), lo storico della scorsa stagione (il Diavolo mai sconfitto in cinque incontri) e il confronto tra filosofie (miglior attacco contro solida difesa nei big match).

Al netto di tutto, sarà il campo a definire le nuove tendenze. Ecco i tre punti cruciali sotto la lente d’ingrandimento del Milan alla vigilia del Derby:

1. Il ritorno decisivo di Adrien Rabiot

La notizia più importante in casa rossonera è il rientro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, assente per un mese, sarà titolare come confermato telegraficamente da Allegri: “Gioca!”.

Il “pupillo” del tecnico è mancato tantissimo in entrambe le fasi, e il suo rientro risolve i problemi di calo di energie dei compagni di reparto. Ritrovare Rabiot significa reintegrare in un colpo solo quantità, qualità ed esperienza al centro del campo milanista.

2. Parola alla difesa contro il miglior attacco

La retroguardia del Milan si trova di fronte al peggior banco di prova possibile: l’attacco dell’Inter, che vanta i numeri più forti della Serie A (26 gol in 11 partite) e il ritorno di Marcus Thuram, spesso decisivo contro i rossoneri.

La difesa del Milan, che è migliorata tantissimo sotto la guida di Allegri, dovrà fornire una prestazione solida e di massimo sacrificio, non solo come reparto, ma con il contributo dell’intera squadra.

3. La coppia inedita Pulisic-Leão

Dopo oltre tre mesi di stagione, il Milan schiererà finalmente il suo tandem d’attacco designato per il 3-5-2: Rafael Leão e Christian Pulisic.

Questo duo, pur essendo inedito in questo modulo, è sulla carta il più forte a disposizione di Allegri. L’obiettivo è chiaro: non dare punti di riferimento alla difesa interista, che storicamente soffre gli attaccanti “liberi” e in continuo movimento. L’affiatamento tra il portoghese e l’americano, unito alla capacità della squadra di restare compatta, sarà l’elemento che farà la differenza in fase offensiva per il Diavolo.

