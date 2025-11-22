Bartesaghi titolare in Inter Milan? Allegri ha sciolto le riserve! Spiffero da Milanello e indiscrezioni confermate

Bartesaghi titolare in Inter Milan: il terzino italiano è stato provato a sinistra in allenamento da Allegri. Indiscrezioni confermate

Le ultime indiscrezioni da Milanello, riportate da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, svelano le scelte chiave di Massimiliano Allegri per il Derby della Madonnina di domani sera, con alcune importanti conferme sulla formazione titolare.

Bartesaghi titolare nel derby

La notizia principale riguarda il giovane difensore e figlio del vivaio rossonero:

Bartesaghi Titolare: Il difensore è stato provato in allenamento come titolare e risulta essere il favorito per occupare la corsia sinistra nel Derby.

Il difensore è stato come e risulta essere il per occupare la corsia sinistra nel Derby. Questa scelta evidenzia la fiducia di Allegri nel giovane, nonostante l’importanza della partita, preferendolo a soluzioni più esperte ma meno in linea con il DNA milanista.

Ritorno di Rabiot e assenti certi

Per quanto riguarda il centrocampo, si va verso la formazione attesa con il rientro di un elemento fondamentale:

Rabiot Rientra: Il centrocampista francese Adrien Rabiot è pronto e verrà schierato titolare al posto di Samuele Ricci . La sua presenza fisica e l’esperienza saranno cruciali per affrontare la muscolarità del centrocampo nerazzurro.

Il centrocampista francese è pronto e verrà schierato al posto di . La sua e l’esperienza saranno cruciali per affrontare la del centrocampo nerazzurro. Indisponibili: La lista degli assenti per infortunio vede confermati Santiago #Gimenez e Zachary Athekame, entrambi indisponibili per il match.

In sintesi, il Milan schiererà un mix di giovani talenti pronti all’esordio (come Bartesaghi) e la solidità dei suoi campioni (come il rientrante Rabiot), puntando su una formazione che, nonostante l’assenza di una prima punta di ruolo, promette imprevedibilità con il tandem Leão-Pulisic. La mossa di Allegri di lanciare Bartesaghi rappresenta un segnale forte di fiducia nel futuro del Club in un momento cruciale per la stagione.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

