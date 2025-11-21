Inter Milan, l'analisi di Breda: esame per i rossoneri di Allegri. Per i nerazzurri invece...

Inter Milan, Breda presenta così il derby di campionato. Un esame da superare per i rossoneri di Allegri. Mentre per i nerazzurri potrebbe pesare…

L’allenatore Roberto Breda ha commentato, su Tmw, la recente sconfitta del Napoli a Bologna, sfruttando un aneddoto personale per spiegare le difficoltà attuali dei partenopei. Secondo Breda, citando un suo ex direttore, “il primo anno è facile, poi il secondo vengono fuori tutti i problemi del caso”. Questa affermazione sembra rispecchiare la situazione del Napoli campione in carica che, dopo una stagione trionfale, sta affrontando una fase complessa.

Parlando dello sfogo di Conte in seguito alla sconfitta, Breda, pur ammettendo la difficoltà di un’analisi completa dall’esterno, ipotizza che il tecnico abbia cercato di introdurre nuove soluzioni. Poiché queste non hanno dato i frutti sperati, lo sfogo potrebbe essere interpretato come un tentativo di “elettroshock al gruppo”, una mossa forte per scuotere la squadra.

Inter Milan, un derby che vale la vetta

Il prossimo derby di Milano tra Inter e Milan offre spunti notevoli. Breda osserva che l’Inter è in crescita ma deve ancora dimostrare di saper gestire al meglio le partite cruciali. Al contempo, ritiene che il Milan “possa fare male”, configurandosi come un banco di prova significativo per entrambe le squadre, che giudica comunque competitive.

Interrogato su chi sia favorito, Breda punta sul Milan, poiché le sue caratteristiche tattiche hanno storicamente creato problemi ai nerazzurri. Tuttavia, mette in guardia: spesso le dinamiche e il risultato di queste sfide vengono “condizionate dalla sosta delle nazionali”, un fattore che può alterare la preparazione e la condizione fisica dei giocatori.

Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l'Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

