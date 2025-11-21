Inter Milan e il parere di Ivano Bordon. Chivu sorprende, ma i rossoneri hanno un vantaggio: ecco quale

Inter Milan, Bordon parla della forza della rosa nerazzurra e l’impatto positivo di Chivu. Su Allegri e i rossoneri invece…

Ivano Bordon, ex portiere e voce autorevole del calcio italiano, è intervenuto nel numero 164 di TMW Magazine per analizzare la lotta Scudetto e le dinamiche interne all’Inter. Bordon ha espresso sorpresa per l’impatto positivo di Chivu sulla squadra, un fattore che sta contribuendo al successo dei nerazzurri.

“Sì, perché pensavo che avrebbe avuto più difficoltà ad inserirsi in questo gruppo,” ha ammesso Bordon riguardo all’allenatore. Ha poi elogiato il modo in cui Chivu ha saputo gestire lo spogliatoio e comunicare con i giocatori: “Che invece lo ha accettato molto bene. E lui si è fatto accettare con il suo modo di comunicare e di gestirlo. Chivu ha intrapreso il suo ruolo all’Inter nel migliore dei modi e i risultati non sono altro che il risultato di questo”.

Inter Milan, il ruolo delle Coppe e la previsione di una lotta serrata

Nonostante il successo di Chivu e la qualità della squadra, Bordon non vede una fuga in solitaria per l’Inter. Alla domanda sulla favorita per lo Scudetto, l’ex portiere ha risposto: “Penso che l’Inter abbia una forza a livello di rosa superiore a tutte le altre. Questo però non basta: non ci sarà una squadra che prenderà il largo”.

La sua previsione è che assisteremo a una “lotta fino alla fine com’è stata lo scorso anno”, con diverse squadre in gioco. In questo contesto, Bordon ha identificato un potenziale vantaggio per i rivali rossoneri: “Nella quale le coppe avranno un ruolo, ecco perché dovrebbe avere un vantaggio in più il Milan, che non le ha”. L’impegno ridotto in campo europeo per i rossoneri potrebbe, secondo Bordon, fare la differenza nella corsa finale per lo Scudetto.

