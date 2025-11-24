Inter Milan, per Padovan il calcio di Allegri è... da anni sessanta. Per il giornalista dovevano vincere i nerazzurri. Le sue parole

Inter Milan, Padovan parla così del calcio di Allegri. Sul derby, invece, spiega il perché avrebbero dovuto vincere i nerazzurri

Il noto giornalista Giancarlo Padovan, in un editoriale sul Messaggero Veneto, ha analizzato la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter, definendo lo stile di gioco dei rossoneri come l’incarnazione del “calcio anni sessanta”. Egli identifica Massimiliano Allegri come “l’ultimo depositario di difesa e contropiede”, un tecnico che adotta il principio del “primo non prenderle” e che si affida spesso alle prodezze del suo portiere.

Inter Milan: Maignan decisivo contro la sfortuna nerazzurra

In questa ennesima sfida Inter Milan, il ruolo di Mike Maignan è stato centrale: il francese ha parato di tutto, compreso il rigore di un Calhanoglu solitamente infallibile, e in due occasioni è stato salvato dai legni della porta. Secondo Padovan, l’Inter, pur meritando di vincere per mole di gioco e occasioni create, è stata beffata. Il giornalista individua, purtroppo per gli interisti, una colpa che va oltre la sfortuna: avere un portiere, lo svizzero Yann Sommer, meno determinante e decisivo del francese. La vittoria permette al Milan di salire al secondo posto in classifica, mentre l’Inter, incappata nel suo quarto stop stagionale, si ritrova solo quarta. Un risultato sorprendente, che Padovan definisce “incredibile da credere” data la disparità di occasioni.