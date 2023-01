Inter, Lautaro Martinez a sorpresa: «Il VAR rovina il calcio, sono contrario»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha duramente criticato il VAR dicendosi contrario alla sua introduzione: le sue parole

Intervistato da Sky al termine di Monza-Inter, Lautaro Martinez ha dichiarato:

«L’episodio del gol non convalidato ad Acerbi ha pesato tanto, sono dettagli che fanno la differenza e che spostano le partite da una parte o dall’altra. Sono 4-5 anni che si commettono questi errori col Var: non sono mai stato a favore del Var, ma è una novità introdotta nel calcio e ci siamo dovuti adeguare. Se si utilizza va fatto nel modo giusto, altrimenti rovina tutto: questo non fa bene al calcio».