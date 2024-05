Milan Genoa, scelta la coppia di centrocampo: gioca lui di fianco a Reijnders. ULTIME

Milan-Genoa, Stefano Pioli ha sciolto le riserve in vista della sfida di domani pomeriggio: a centrocampo Bennacer-Reijnders

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha sciolto le riserve per quanto riguarda la composizione del centrocampo del Milan in vista della gara di domani pomeriggio a San Siro contro il Genoa.

Con Reijnders, confermato titolare, tocca ad Ismael Bennacer, con l’algerino che ha vinto la concorrenza di Yacine Adli che partirà dalla panchina dopo la titolarità della scorsa settimana contro la Juve.