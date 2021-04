Inter, Conte ancora a lungo nei piani nerazzurri: il club avvisa tutti sia in Italia che in Europa, la società vuole aprire un ciclo di vittorie

Inter, Conte ancora a lungo nei piani nerazzurri: il club avvisa tutti sia in Italia che in Europa, la società vuole aprire un ciclo di vittorie. Repubblica di questa mattina lo spiega così a pag. 37, mettendo a confronto l’esperienza con la Juventus con quella attuale all’Inter.

LA DIFFERENZA- “Con i bianconeri- scrive il quotidiano- l’idillio in panchina è durato due stagioni, la terza è stata conflittuale, la quarta non è mai arrivata: addio a luglio in pieno ritiro. Se l’ex ct sarà all’Inter anche la prossima stagione — e non c’è dubbio che lo sarà — avrà eguagliato per durata il proprio periodo juventino-prosegue il quotidiano-. Se gli sarà rinnovato il contratto oltre il 30 giugno 2022 — ed è probabile succederà — come allenatore sarà stato più interista che juventino”.