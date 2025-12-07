Inter Como 4-0, Fabregas: «Preferisco perdere così invece di difendermi». Le parole del tecnico spagnolo

Inter Como 4-0, Fabregas parla così dopo la pesante sconfitta di San Siro. Le parole del tecnico spagnolo

Il Como è uscito rovinosamente sconfitto dal Meazza, travolto 4-0 dall’Inter nel secondo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. L’allenatore della squadra lariana, Cesc Fabregas, ha commentato la pesante battuta d’arresto in conferenza stampa, ammettendo che la squadra torna a casa “con la testa bassa per migliorare”. Nonostante il risultato, Fabregas ha tentato di minimizzare il divario tecnico: “Calcisticamente non vedo una differenza grandissima“. Tuttavia, ha riconosciuto la superiorità del reparto avanzato nerazzurro: “Davanti si sono visti attaccanti molto superiori”. L’allenatore ha comunque lodato l’impegno dei suoi, affermando che “i ragazzi hanno fatto tutto e di più”.

Inter Como, I Punti Cruciali: Il Crollo Dopo il 2-0

Fabregas ha individuato la maggiore esperienza e l’automatismo dell’Inter come fattori chiave, notando che la squadra di Chivu “gioca a memoria da cinque anni”. Il momento peggiore del Como è coinciso con il raddoppio subito al 59° minuto: “Il secondo gol è arrivato nel momento peggiore e dopo il terzo gol abbiamo mollato“. Fabregas ha ammesso che, a livello tattico, gli esterni non hanno performato come richiesto in alcune situazioni. Nonostante l’amarezza per la sconfitta, Fabregas preferisce perdere così se questo aiuta i ragazzi a capire quanto manca per arrivare al top. Ha promesso che da domani si ricomincerà a lavorare partendo da zero, ma accettando il risultato con calma.