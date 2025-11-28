Insigne torna in Italia. L’esterno ex Napoli firma per un club di Serie A: ecco quale

Insigne, ex giocatore del Napoli, torna in Italia dopo la sua esperienza in MLS. Firma con un club di Serie A: ecco quale

Il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A è ormai cosa fatta, con la Lazio che si è assicurata le prestazioni dell’esterno offensivo. Secondo le ultime informazioni riportate da Il Messaggero, l’affare è in dirittura d’arrivo, se non addirittura concluso. A 34 anni, lo storico ex capitano del Napoli torna nel massimo campionato italiano dopo essere rimasto svincolato dalla scorsa estate, in seguito al suo addio al Toronto e alla MLS.

Questa operazione di mercato è stata condotta in maniera insolita e diretta dal presidente biancoceleste Claudio Lotito. Per sua esplicita volontà, Lotito ha tolto le redini della negoziazione al direttore sportivo Fabiani, gestendo in prima persona i colloqui. Questa mossa sottolinea l’importanza che la società attribuisce all’arrivo di un giocatore del calibro di Insigne.

Insigne, I Dettagli Economici: Stipendio e Ruolo Tattico

Per assicurarsi il giocatore, la Lazio corrisponderà a Insigne uno stipendio netto che oscilla tra 1.2 e 1.3 milioni di euro. Questa cifra rientra nei parametri stabiliti dal club, ma l’impatto di un giocatore con la sua esperienza e il suo talento è atteso soprattutto sul campo. Insigne, grazie alla sua esperienza e alla profonda conoscenza del campionato, è destinato a fornire a Maurizio Sarri una soluzione offensiva di altissimo livello. Il suo ingaggio rappresenta un segnale forte da parte di Lotito alla squadra e all’ambiente, volto a rafforzare le ambizioni del club in questa stagione.