Cassano attacca ancora il Milan: «Nel derby ha vinto di culo, l'Inter strameritava la vittoria. Su Allegri...»

Albertini parla così sul momento del Milan. Il suo giudizio sul lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Passerini e l'analisi sul Milan. Contro la Lazio è esame Scudetto? Le parole del giornalista

Di Canio parla così di Allegri. Le chiavi del successo: Rabiot, Leao e... un solo impegno alla settimana

Di Canio a Repubblica: «Inter altro che sfortuna. Se prendi un palo hai tirato male. Mancano due cose»

23 secondi ago

Cassano

Cassano torna a parlare del Milan dopo la vittoria nel derby contro l’Inter. Per l’ex giocatore, i rossoneri hanno vinto… per fortuna. Le sue parole

Antonio Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, ha commentato l’ultima tornata di Champions League concentrandosi in particolare sulle prestazioni recenti dell’Inter. L’ex fantasista ha analizzato il lavoro del tecnico nerazzurro, ammettendo che, pur vedendo un’evoluzione nel gioco (pressing più alto), continua a detestare la scelta della difesa a cinque, ritenendola inadeguata soprattutto nelle competizioni europee.

Cassano ha poi demolito l’espressione “dettaglio”, definendola una “cagata” per giustificare le sconfitte. Ha portato come esempio il gol subito dall’Atletico Madrid: pur non conoscendo il difensore Bastoni e giudicandolo “scarso”, ha sottolineato che quando succede qualcosa, è sempre coinvolto lui. Il problema, per Cassano, è di personalità, ritmo e marcatura, non di dettagli. L’Atletico, sostiene, si allena sull’intensità, mentre l’Inter, in Italia, vince facilmente perché è la più forte, anche giocando male.

Cassano, Il Derby e la “Vergogna” del Milan: “Hanno Vinto con Culo”

Cassano ha messo in risalto come l’Inter, pur essendo solo a fine novembre, abbia già accumulato la quinta sconfitta stagionale. L’analisi si concentra sulle ultime due partite perse, giudicate diversamente. L’ex giocatore ritiene che nel derby l’Inter abbia “strameritato” la vittoria. Ha definito la partita giocata dal Milan una “vergogna” e ha espresso un giudizio durissimo sul tecnico rossonero: al posto di Allegri, avrebbe dovuto ammettere onestamente di aver fatto una “partita di merda” e di aver vinto “con culo”, riconoscendo invece che l’Inter ha disputato un’ottima partita.

