Inghilterra, UFFICIALE: Tomori non convocato per il Mondiale

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, non è stato convocato dall’Inghilterra per il Mondiale in Qatar: la lista completa di Southgate

Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha deciso di non convocare Fikayo Tomori per i Mondiali in Qatar. Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Nick Pope (Newcastle).

DIFENSORI: Kieran Trippier (Newcastle), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Man City), Benjamin White (Arsenal), Harry Maguire (Man Utd), John Stones (Man City), Eric Dier (Tottenham), Conor Coady (EvertoN), Luke Shaw (Man Utd).

CENTROCAMPISTI: Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Man City), Jordan Henderson (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Mason Mount (Chelsea).

ATTACCANTI: Harry Kane (Tottenham), Callum Wilson (Newcastle), Marcus Rashford (Man Utd), Raheem Sterling (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Man City), James Maddison (Leicester City).