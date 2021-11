Infortunio Trippier: le condizioni del terzino in vista del Milan

Brutte notizie per l’Atletico Madrid. Dopo aver lasciato il campo all’8′ del match contro il Valencia è arrivato il referto medico di Trippier

Trippier infortunato. Brutte notizie per l’Atletico Madrid, prossimo avversario del Milan in Champions League. Come riportato dal Mundo Deportivo gli esami strumentali fattii a Trippier, uscito all’8 del match contro il Valencia, hanno evidenziato una distorsione di III grado all’articolazione acromioclavicolare sinistra.

Secondo quanto comunicato dallo stesso club: il difensore inglese è stato trasferito in ospedale per effettuare degli esami che sono stati completati presso la Clinica dell’Università di Navarra e che hanno confermato che soffre di una distorsione di grado III in l’articolazione acromioclavicolare sinistra. Il terzino britannico effettuerà sedute di riabilitazione e fisioterapia e la sua evoluzione segnerà il ritorno ad allenarsi con il gruppo. Previsto un mese di stop.