Infortunio Tomori, si teme un lungo stop: cambia anche il mercato dei rossoneri in vista della sessione invernale

Il Milan è in apprensione in attesa di conoscere le reali condizioni di Tomori e i relativi tempi di recupero e, secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa rossonera si teme uno stop importante.

Per questo motivo il Diavolo non perde tempo e si è già gettato sul mercato alla ricerca di un suo sostituto. Avanza l’idea Mukiele del PSG, proposto nelle ultime ore anche Kehrer del West Ham, più complicato Lenglet.