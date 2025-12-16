Infortunio Santiago Gimenez, pesantissima indiscrezione dal Messico! Con l’operazione stop lunghissimo. Ultime

Infortunio Santiago Gimenez, grossa indiscrezione dal messicano: l’operazione alla caviglia comporterebbe uno stop di almeno 3 mesi

La persistenza dell’infortunio alla caviglia destra di Santiago Gimenez sta spingendo l’attaccante del Milan verso una decisione cruciale. Il “Bebote” è un serio candidato per la convocazione ai prossimi Mondiali con la Nazionale Messicana e, secondo quanto riportato da ESPNmx, è proprio la prospettiva del torneo a influenzare le sue valutazioni.

Gimenez starebbe valutando seriamente la possibilità di operarsi per risolvere in maniera definitiva e il più rapidamente possibile il problema alla caviglia che lo tormenta ormai da mesi, in modo da recuperare completamente ed essere pronto per le successive convocazioni della Nazionale.

La decisione di sottoporsi o meno all’intervento chirurgico è un momento chiave della sua stagione, con implicazioni dirette sia per il Milan che per la sua carriera internazionale.

Infortunio Santiago Gimenez, rischio di stop prolungato

ESPNmx ha potuto confermare i timori riguardo ai tempi di recupero in caso di operazione:

PAROLE – «Si teme un’assenza dell’attaccante fino a 3 mesi, per recuperare»

Questo stop prolungato non solo complicherebbe ulteriormente i piani del Milan per la corsa Scudetto e la Supercoppa Italiana, ma obbligherebbe anche Igli Tare a muoversi con urgenza sul mercato di gennaio.

Tuttavia, Gimenez e il suo entourage vedono l’intervento come la via più sicura per eliminare il problema alla radice e garantirsi una piena forma fisica in vista del Mondiale. La decisione finale è attesa a breve.