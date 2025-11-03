Infortunio Santiago Gimenez, il messicano migliora: l’attaccante ha messo nel mirino quella partita. Allegri sorride

Infortunio Santiago Gimenez, il centravanti messicano ha messo nel mirino la gara di sabato sera contro il Parma: l’attaccante migliora

In vista della trasferta di sabato contro il Parma, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri spera di recuperare diversi elementi chiave.

La notizia più confortante riguarda Christian Pulisic. L’esterno americano, assente nelle ultime settimane per un infortunio muscolare rimediato in Nazionale durante la sosta di ottobre, «dovrebbe recuperare Christian Pulisic» in tempo per scendere in campo.

Maggiori incertezze permangono invece sul recupero di Adrien Rabiot. Allegri spera di riavere a disposizione il centrocampista francese, ma il suo infortunio – una «lesione al soleo del polpaccio sinistro» – è più delicato rispetto a quello dell’americano. Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, «c’è qualche in dubbio in più sul suo recupero».

Infortunio Santiago Gimenez, ritorno vicino e la fiducia di Tare

Allegri dovrebbe ritrovare anche l’attaccante Santiago Giménez. Il messicano ha saltato l’importante sfida contro la Roma a causa di un problema alla caviglia emerso durante il match infrasettimanale con l’Atalanta.

Nonostante il recente momento di difficoltà e l’infortunio, Giménez gode della piena fiducia della dirigenza. Ieri, nel pre-partita contro la Roma, il direttore sportivo Igli Tare ha voluto ribadirla pubblicamente: «Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff». Tare ha minimizzato l’assenza forzata: «Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose».