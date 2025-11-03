Infortunati Milan, Allegri tira un sospiro di sollievo! Emergenza quasi alle spalle, per Parma possono recuperare in tre. La situazione

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri tira un grande sospiro di sollievo: emergenza quasi alle spalle. Pulisic, Rabiot e Gimenez puntano il Parma

Dopo l’importante vittoria sulla Roma, il Milan si proietta verso la prossima sfida di campionato contro il Parma, in programma sabato sera e valida per l’undicesima giornata di Serie A. La notizia principale riguarda i rientri in gruppo di alcuni giocatori fondamentali, assenti per infortunio.

L’ottimismo è massimo per Christian Pulisic. L’esterno americano «ci sarà sabato sera contro il Parma», come riportato da Gazzetta.it. La decisione se schierarlo «dal 1′ o inizialmente in panchina dipenderà dalle sensazioni e dalle condizioni di Pulisic stesso». L’obiettivo primario di Allegri e dello staff medico è evitare ricadute dopo la lesione al bicipite femorale.

Infortunati Milan, i dubbi su Rabiot e il recupero di Giménez

Il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, spera di ritrovare anche Adrien Rabiot. Tuttavia, sul centrocampista francese, reduce dalla lesione al soleo, «c’è qualche dubbio in più». La prudenza è d’obbligo per un muscolo così delicato, ma il suo rientro in panchina non è escluso.

Un altro tassello che potrebbe tornare a disposizione è l’attaccante Santiago Giménez. Dopo aver saltato la sfida contro la Roma per un problema alla caviglia, è «probabile che recuperi pure Gimenez» in tempo per la trasferta al Tardini. Il suo rientro darebbe ad Allegri una preziosa alternativa nel reparto avanzato, che ha sofferto le assenze negli ultimi match.

Il Milan affronterà la sfida contro il Parma con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta sulla Roma e non perdere terreno in classifica. Il recupero di questi tre elementi chiave (Pulisic, Rabiot e Giménez) sarà cruciale per le scelte tattiche di Allegri e per alleggerire il carico sui giocatori più spremuti.