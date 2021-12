Romagnoli, problema rientrato: si è allenato regolarmente nel pomeriggio

Allarme rientrato per Alessio Romagnoli, dietrofront di Sky che aveva annunciato la sua possibile assenza contro il Napoli

Si è allenato regolarmente nel pomeriggio Alessio Romagnoli, fa dietrofront Sky Sport, dopo aver annunciato un attacco febbrile da parte del difensore rossonero.

Romagnoli sarà regolarmente arruolabile per il match contro il Napoli e rimane il primo indiziato per partire titolare con Tomori in difesa. L’emittente satellitare ha smentito la notizia fornita in precedenza, comunicando il normale svolgimento dell’allenamento da parte del capitano rossonero.