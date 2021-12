Milan Napoli, allarme Romagnoli: anche lui con la febbre. Pioli allerta Gabbia

Altro potenziale assente in vista di Milan Napoli: anche Alessio Romagnoli ha avvertito qualche linea di febbre in giornata. Le ultime

Pessime notizie per Stefano Pioli: non solo Theo Hernandez alle prese con l’influenza, anche Alessio Romagnoli in giornata avrebbe avvertito qualche linea di febbre.

Il difensore ora è in dubbio per il match contro il Napoli, al suo posto Stefano Pioli avrebbe allertato Gabbia, come riportato da Sky Sport. In caso di doppio forfait, in campo potrebbero partire dal primo minuto Gabbia e Ballo-Touré.