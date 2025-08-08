MN24 – Infortunio Pulisic, niente doppia amichevole per l’americano ma Allegri può sorridere. La situazione

Infortunio Pulisic, l’americano non parteciperà alla doppia amichevole contro Leeds e Chelsea ma in fase di completo recupero

Il mondo rossonero tira un sospiro di sollievo: il recupero di Christian Pulisic procede a gonfie vele. L’attaccante statunitense, pilastro fondamentale del nuovo Milan targato Allegri in panchina e Tare come direttore sportivo, sta recuperando rapidamente dalla brutta botta alla caviglia rimediata lo scorso 26 luglio durante l’amichevole di lusso giocata a Hong Kong contro il Liverpool. La notizia, appresa e rilanciata da Milannews24, porta fiducia e ottimismo in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

Pulisic: Recupero Personalizzato e Ritorno Imminente

Nonostante l’infortunio potesse far temere uno stop più prolungato, le ultime informazioni dipingono un quadro decisamente rassicurante. Pulisic sta seguendo un programma di recupero personalizzato e altamente mirato, studiato dallo staff medico del Milan per garantire un rientro in campo in piena sicurezza e al 100% della forma fisica. Questo approccio prudente e meticoloso è finalizzato a evitare ricadute e a preservare l’integrità fisica di un giocatore chiave per le ambizioni rossonere.

Come specificato dalla fonte, il talentuoso esterno d’attacco non prenderà parte alle prossime due amichevoli pre-campionato. Domani, il Milan scenderà in campo contro il Leeds, mentre domenica affronterà un test ancor più probante contro il Chelsea, ex squadra dello stesso Pulisic. L’assenza, tuttavia, non deve destare preoccupazione: è una decisione strategica e completamente propedeutica al suo rientro in gruppo già dalla prossima settimana. Questo significa che la sua disponibilità per l’inizio del campionato e per le prime sfide ufficiali non è in discussione, rassicurando i tifosi milanisti.

Il Nuovo Milan tra Strategie di Mercato e Aspirazioni

L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri in panchina ha segnato l’inizio di una nuova era per il Milan. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva in grado di lottare per i vertici della Serie A e di ben figurare in Europa. In questo contesto, l’integrità e la pronta disponibilità di giocatori come Pulisic sono di cruciale importanza. L’americano, con la sua velocità, tecnica e capacità di creare superiorità numerica, è considerato uno dei punti fermi del nuovo progetto tecnico.

Il lavoro sinergico tra il reparto medico, lo staff tecnico di Allegri e la direzione sportiva di Tare sta permettendo di gestire al meglio questo infortunio, dimostrando l’attenzione del club per la salute dei propri atleti e per una programmazione oculata. L’attesa per rivedere Pulisic in campo è tanta, e il suo imminente ritorno in gruppo è un segnale positivo che alimenta l’entusiasmo e le aspettative per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni per i colori rossoneri. La speranza è che la sua classe e il suo contributo siano decisivi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati dalla società.