Infortunio Okafor, fissati i tempi di recupero: ecco quando rientrerà lo svizzero

Infortunio Okafor, sono stati fissati i tempi di recupero dell’attaccante svizzero dopo la lesione al bicipite femorale

La tegola Okafor è crollata inaspettatamente ieri su Milanello e sul Milan di Stefano Pioli.

Come riferito dal Corriere dello Sport, la lesione al bicipite femorale della coscia destra verrà rivalutato tra una settimana per uno stop che, come insegnano i casi di questo tipo, dovrebbe essere di almeno 3 settimane. Okafor tornerà dunque in campo a metà dicembre.