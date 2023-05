Tutti gli aggiornamenti dopo l’infortunio di Rafael Leao accusato nel match di ieri pomeriggio tra Milan e Lazio

In casa Milan sono tutti col fiato sospeso in attesa di sapere di più sulle condizioni di Rafael Leao. Il portoghese ha lasciato il campo al 10′ del match contro la Lazio per un problema fisico alla coscia sinistra.

Oggi, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci saranno i decisivi esami strumentali. Filtra un cauto ottimismo dall’ambiente rossonero in vista dell’euroderby di mercoledì. Lo stesso giocatore nel post-partita ha detto: «Sto bene, non è nulla di grave». È quello che sperano tutti i milanisti. Perché la presenza dell’asso portoghese sposta inevitabilmente gli equilibri della semifinale contro l’Inter.