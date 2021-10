Infortunio Krunic: le condizioni del bosniaco in vista del Verona

Il Milan comincia a svuotare l’infermeria. Recuperato Giroud e sulla buona strada Ibra, anche Krunic prova a esserci dopo l’infortunio

Si svuota l’infermeria. Olivier Giroud è guarito, Ibrahimovic sta meglio e si avvicina al rientro. Più indietro, invece, Krunic e Bakayoko, gli altri due infortunati di casa Milan.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel caso del bosniaco non è da escludere una convocazione già per la gara di sabato prossimo contro il Verona. Rade, dunque, sta recuperando al meglio.