Infortunio Jashari, lo svizzero racconta la convalescenza dopo lo stop di agosto: importanti rivelazioni

Infortunio Jashari, il centrocampista svizzero alla Gazzetta dello Sport ha raccontato la convalescenza dopo lo stop di agosto

Il centrocampista svizzero Ardon Jashari si è confessato in una lunga intervista concessa ai colleghi de «La Gazzetta dello Sport». Arrivato in estate dal Bruges, il giovane talento ha dovuto affrontare un inizio in salita a causa di un serio infortunio al perone, ma ora è pronto a riprendersi il centro della scena, magari già stasera nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli.

Infortunio Jashari, il ritorno al top: «La gamba non mi dà più fastidio»

Jashari, come si sente adesso? «Mi sento molto molto bene e l’infortunio fa parte del passato. Negli ultimi due mesi ho lavorato molto in allenamento e non ho avuto mai problemi. Neppure nell’amichevole giocata durante la sosta per le nazionali o in Coppa Italia contro la Lazio. La gamba non mi dà più fastidio e sono felice di questo».

L’incidente di agosto: «Tutto ha una ragione»

L’infortunio in allenamento il 27 agosto non ci voleva. «Onestamente, dopo un’estate nella quale la trattativa per il mio arrivo al Milan era stata lunga, avere un problema del genere non è stato il massimo. Lavoravo da tre settimane con la squadra, stavo crescendo e credo che chiunque al posto mio non sarebbe stato felice. Sfortuna… Nel calcio capita. Volevo essere in campo per aiutare la squadra e far felici i tifosi, ma non è stato possibile. Nella vita però tutto ha una ragione: vuol dire che doveva esserci anche questo stop nel mio viaggio qui al Milan».

Il supporto del club e della famiglia

Chi l’ha aiutata di più? «Tutti al Milan mi hanno scritto e mi hanno fatto sentire importante: i compagni, lo staff, l’allenatore, i dirigenti… I primi tre giorni sono stati difficili dal punto di vista mentale, ma dopo ho avuto la possibilità di andare a trascorrere qualche settimana con la mia famiglia, a Zug. Con un osso rotto non potevo allenarmi e trascorrere un po’ di tempo con i miei genitori e i miei amici, senza però dimenticarmi di fare la fisioterapia mi ha aiutato: non ho pensato molto all’infortunio e mi sono rasserenato».

L’INTERVISTA DI JASHARI