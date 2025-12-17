MN24 – Infortunio Gimenez, è ufficiale: l’attaccante si opererà nella giornata di domani. Ecco tutti i dettagli

Infortunio Gimenez, l’attaccante messicano si opererà nella giornata di domani in Olanda. Ecco tutti i dettagli

Si chiude il capitolo della terapia conservativa per Santiago Gimenez. Come riportato da MilanNews24, l’attaccante messicano, fermo ai box dal 28 ottobre dopo la sfida tra Atalanta e Milan, verrà sottoposto nella giornata di domani a un intervento chirurgico alla caviglia. La decisione è stata presa a seguito di un recente consulto specialistico, resosi necessario dopo che il calciatore ha avvertito nuovamente dolore, bloccando di fatto il suo percorso di rientro.

L’operazione si svolgerà in Olanda e sarà guidata dal Professor Gino Kerkhoffs, uno dei massimi esperti mondiali nella chirurgia della caviglia. La scelta di abbandonare il trattamento conservativo è dettata dalla volontà di risolvere definitivamente il problema fisico che ha impedito all’ex Feyenoord di tornare a disposizione della squadra negli ultimi mesi.

Infortunio Gimenez, i tempi di recupero

I tempi di recupero stimati Secondo le prime proiezioni, Gimenez dovrà restare lontano dal terreno di gioco per circa sei settimane. Tuttavia, una stima più precisa sui tempi di degenza e sulla successiva riabilitazione sarà possibile solo dopo l’esito dell’intervento chirurgico.

L’auspicio dello staff tecnico è quello di recuperare il giocatore per l’inizio del nuovo anno, garantendo così una pedina fondamentale per il reparto offensivo in vista degli impegni decisivi della stagione.