Infortunio De Ketelaere, a rischio la gara col Milan? Le sue condizioni

Tegola per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: infortunio per Charles De Ketelaere. Il belga rischia di saltare la sfida col Milan

Sarebbe stato il calciatore più atteso per il 9 dicembre, giorno di Atalanta Milan, ma Charles De Ketelaere rischia seriamente di non farcela a causa di un infortunio. Il calciatore è assente per la gara d’Europa League contro lo Sporting Lisbona e potrebbe saltare anche altre gare, tra cui quella contro la sua ex squadra.

Gli esami svolti dal belga a Zingonia hanno evidenziato una lesione muscolare dell’obliquo interno addominale a sinistra. La speranza per i bergamaschi è che si sia intervenuto subito sul problema fisico, scongiurando tempi di recupero troppo lunghi (che potrebbero arrivare fino a 5 settimane).