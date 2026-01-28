Infortunio Camarda, operazione alla spalla per il giovane attaccante: il comunicato del Lecce

Infortunio Camarda, il giovane si sottopone a un intervento chirurgico: il talento di proprietà del Milan, terminerà la stagione in Puglia

Il campionato del Lecce perde uno dei suoi volti più promettenti. Francesco Camarda, giovanissimo centravanti di proprietà del Milan è considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio italiano, è stato costretto a fermarsi. Dopo il trauma contusivo alla spalla destra rimediato a metà gennaio, il percorso di recupero ha subito una brusca virata verso la sala operatoria. La decisione è maturata a seguito di un consulto specialistico che ha evidenziato come la terapia conservativa, inizialmente privilegiata dai medici giallorossi, non abbia dato i frutti sperati.

Nonostante le indiscrezioni di mercato che ipotizzavano un rientro anticipato alla base per curarsi presso le strutture dei rossoneri, la società ha confermato che il calciatore rimarrà nel Salento fino al termine della stagione. La gestione del recupero sarà dunque monitorata in sinergia, ma senza che il ragazzo lasci la terra d’Otranto prima del tempo stabilito dagli accordi di prestito.

L’operazione, necessaria per stabilizzare l’articolazione, è stata confermata da una nota ufficiale del club. Il Lecce ha infatti reso noto che il calciatore si è sottoposto a un intervento in artroscopia per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’atto chirurgico è stato eseguito dal Prof. Castagna, luminare della chirurgia della spalla, con il supporto del Dott. Garofalo presso l’Istituto Humanitas di Milano.

