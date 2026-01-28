Infortunio Camarda, arriva il comunicato del Lecce: l’attaccante si opera. Ecco i tempi di recupero

Infortunio Camarda, il giovane attaccante si opera: ecco il comunicato del Lecce e i tempi di recupero

Tegola pesante per Francesco Camarda e per il Lecce, costretti a rinunciare al giovane attaccante per un lungo periodo. Dopo il trauma contusivo alla spalla destra rimediato a metà gennaio, il calciatore di proprietà del Milan si sottoporrà nella giornata odierna a un intervento chirurgico. La decisione è arrivata dopo un consulto specialistico che ha evidenziato l’inefficacia della terapia conservativa inizialmente tentata dallo staff medico salentino. Nonostante le voci di un possibile rientro anticipato alla base rossonera per curarsi a Milanello, Camarda resterà ufficialmente in Puglia fino al termine della stagione.

L’operazione rappresenta un duro colpo per i piani di Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno del classe 2008 proprio nel momento cruciale della lotta salvezza. Per il Milan, la priorità assoluta resta l’integrità fisica del ragazzo: la scelta chirurgica è stata avallata da entrambi i club per evitare che l’instabilità della spalla possa condizionarne la carriera futura o compromettere la preparazione atletica della prossima estate sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Infortunio Camarda, i tempi di recupero e il rientro in campo

Il percorso riabilitativo che attende Camarda sarà lungo e richiederà molta pazienza prima di rivederlo protagonista sul rettangolo verde. «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico alla spalla destra» recita la nota ufficiale, specificando che l’obiettivo è riaverlo a disposizione per la volata finale del campionato. I tempi stimati per un recupero completo si aggirano intorno ai tre mesi, il che proietta il suo possibile rientro tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: Nuovo nome per la difesa. Intanto si avvicina il riscatto di Jimenez