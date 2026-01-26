Camarda Milan, intervento chirurgico a Milano e poi… ritorno a Lecce! I dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato e la gestione degli infortuni in casa Milan continuano a far discutere, specialmente quando al centro della scena c’è Francesco Camarda, il giovanissimo e prodigioso attaccante italiano considerato da molti come il futuro del calcio nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è finalmente giunti a una soluzione diplomatica tra i rossoneri e il Lecce per gestire il recupero del centravanti.

La decisione dello staff medico e il ruolo di Igli Tare

Il piano stabilito prevede che Camarda si sottoponga a un delicato intervento chirurgico a Milano, dove sarà seguito direttamente dagli specialisti di fiducia del club meneghino. Questa scelta è stata fortemente caldeggiata da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan ed esperto dirigente albanese noto per la sua fermezza nella gestione dei talenti. Tare avrebbe preferito un rientro definitivo del ragazzo a Milanello, così da permettere allo staff medico del Diavolo di monitorare quotidianamente ogni fase della riabilitazione.

Tuttavia, il Lecce ha fatto muro. La società salentina ha spinto con vigore per la permanenza del calciatore in Puglia per tutto il girone di ritorno. Le ragioni del club giallorosso sono duplici: da un lato la necessità tecnica di contare su un giocatore dalle doti realizzative fuori dal comune, dall’altro motivazioni di natura economica legate agli accordi di prestito precedentemente siglati.

La visione di Massimiliano Allegri sul talento rossonero

In questo scenario, anche Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese celebre per il suo pragmatismo e la capacità di lanciare i giovani nei momenti più opportuni, osserva con attenzione. Allegri ha sempre ribadito l’importanza di far crescere i ragazzi in ambienti dove possano trovare continuità, pur mantenendo un cordone ombelicale stretto con la casa madre.

Il Diavolo ha quindi accettato il compromesso: l’operazione avverrà sotto l’ombra della Madonnina, ma il percorso agonistico di Francesco Camarda proseguirà al “Via del Mare”. Questa strategia, avallata dal DS Igli Tare, mira a preservare il valore del cartellino del giocatore, garantendogli allo stesso tempo lo spazio necessario per maturare esperienza in Serie A. I tifosi dei rossoneri dovranno dunque attendere ancora qualche mese prima di rivedere il loro gioiellino vestire stabilmente la maglia del club più titolato d’Italia.