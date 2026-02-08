Infortunio Balentien, l’esterno si prepara per il ritorno in campo: «Lavorando duro per vederci presto»

Infortunio Balentien, l’esterno olandese si prepara al rientro in campo dopo l’infortunio che lo ha costretto allo stop. Il suo messaggio

Cheveyo Balentien, giovane esterno olandese classe 2006 del Milan Futuro, è stato uno dei talenti più promettenti della squadra, ma purtroppo è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare.

Nonostante l’assenza, il ragazzo ha avuto l’opportunità di esordire in prima squadra, collezionando 44 minuti in campionato e Coppa Italia nelle sfide contro il Lecce. Tuttavia, l’infortunio lo ha tenuto lontano dai campi di gioco, impedendogli di proseguire il suo percorso di crescita con il Milan.

IL RITORNO DI BALENTIEN – Come confermato dallo stesso giocatore sui suoi social, Balentien sta lavorando intensamente per recuperare e tornare al più presto in campo. Il giovane olandese ha condiviso un post sui social con la didascalia: «Lavorando duro per vederci presto».

